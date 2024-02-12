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Власник автомобіля повинен нести ризик обрання контрагента, який може своєю недобросовісною поведінкою позбавити його права на витребування своєї речі

У такому разі власник може захистити своє право шляхом звернення з позовом про відшкодування збитків до особи, якій він передав річ у користування і володіння, оскільки спірне майно вибуло з його власності з його волі, а тому правовий механізм, передбачений статтею 388 ЦК України, застосуванню до спірних правовідносин не підлягає.

  1. В Україні

Мобільних груп ППО буде більше, — Зеленський про результати засідання Ставки в оновленому складі

18:11, 12 лютого 2024
Також на Ставці обговорили розбудову багаторівневого захисту об'єктів електро-, водо- і теплопостачання.
Мобільних груп ППО буде більше, — Зеленський про результати засідання Ставки в оновленому складі
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Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача в оновленому складі. Про результати засідання він повідомив у Телеграм.

"Пріоритетні питання незмінні: фронт і захист прифронтових регіонів, людей і критичної інфраструктури від російського повітряного терору", - зазначив він. 

На Ставці було заслухано доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича, представників розвідок, командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ.

"Авдіївка, Куп'янськ, південь. Забезпечення армії всім необхідним: снаряди, дрони, РЕБ", - додав Президент.

Зеленський зазначив, що було заслухано доповіді енергетиків і голів військово-цивільних адміністрацій прифронтових областей. Йшлося про подальшу розбудову багаторівневого захисту об'єктів електро-, водо- і теплопостачання.

"Ухвалили рішення про збільшення кількості та можливостей мобільних вогневих груп", - повідомив глава держави.

Раніше ми писали, що Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача та склад РНБО.

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