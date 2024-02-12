Мобильных групп ПВО будет больше, — Зеленский о результатах заседания Ставки в обновленном составе

Также на Ставке обсудили развитие многоуровневой защиты объектов электро-, водо- и теплоснабжения.

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Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в обновленном составе. О результатах заседания он сообщил в телеграмме.

"Приоритетные вопросы неизменны: фронт и защита прифронтовых регионов, людей и критической инфраструктуры от российского воздушного террора", – отметил он.

На Ставке были заслушаны доклады главкома ВСУ Александра Сырского и начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича, представителей разведок, командующих оперативно-стратегическими группировками войск.

"Авдеевка, Купянск, юг. Обеспечение армии всем необходимым: снаряды, дроны, РЭБ", - добавил Президент.

Зеленский отметил, что были заслушаны доклады энергетиков и глав военно-гражданских администраций прифронтовых областей. Речь шла о дальнейшем развитии многоуровневой защиты объектов электро-, водо- и теплоснабжения.

"Приняли решение об увеличении количества и возможностей мобильных огневых групп", - сообщил глава государства.

Ранее мы писали, что Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего и состав СНБО.

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