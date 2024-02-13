Какие страны-лидеры по количеству украинских беженцев в Европейском Союзе: подробности

Украинские беженцы в ЕС перевалили за отметку в 4,3 миллиона человек.

По данным Евростата, количество украинских беженцев в странах Европейского Союза продолжает расти, достигнув более 4,3 миллиона человек. Новые данные свидетельствуют, что только в течение одного месяца число украинских беженцев в ЕС увеличилось более чем на 37 тысяч человек. Об этом сообщает ec.europa.eu.

Основными странами, которые предоставляют приют украинским беженцам, остаются Германия, Польша и Чехия. Германия приняла наибольшее количество беженцев из Украины - более 1,25 миллиона человек, что составляет 29% от общего количества в ЕС. Польша и Чехия также обеспечили убежище значительному количеству беженцев из Украины - соответственно 954 795 и 373 035 человек.

Лидерами по росту численности украинских беженцев в Европе стали Германия, Чехия и Испания. Однако в декабре наблюдалось уменьшение количества украинцев с временной защитой в Польше, Франции и Италии.

По статистике, более 98% лиц, получивших временную защиту, являются гражданами Украины. Из них, 46,2% - это взрослые женщины, 33,2% - дети, а 20,6% - взрослые мужчины. Эти данные отражают острую потребность украинского народа в международной защите и поддержке.

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