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Продавали фальшивые дипломы и документы для уклонистов: в Киевской области будут судить преступную группу

07:42, 13 февраля 2024
Организовали «бизнес» неоднократно судимый за подделку документов киевлянин и его сожительница.
Продавали фальшивые дипломы и документы для уклонистов: в Киевской области будут судить преступную группу
Фото: cyberpolice.gov.ua
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В Киевской области перед судом предстанут члены организованной преступной группы, которые подделывали дипломы и документы для выезда ухилянистов за границу. Об этом сообщил официальный сайт Киберполиции.

Организовал «бизнес» неоднократно судимый за подделку документов киевлянин и его сожительница. А затем к противоправным действиям они привлекли еще нескольких жителей Киевщины.

Злоумышленники производили поддельные документы, позволяющие военнообязанным беспрепятственно уехать за границу, а также фиктивные дипломы учебных заведений. Они использовали специальную технику.

Один из членов группы создал и администрировал несколько веб-ресурсов для продажи продукции на территории Украины.

Полицейские провели более 30 обысков.

В помещениях, где работали торговцы поддельными документами, изъяли компьютерную технику, документы и специальное оборудование, которое использовалось в противоправной деятельности, в частности — более 3 тысяч фальшивых печатей и клише.

Фото: cyberpolice.gov.ua

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