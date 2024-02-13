Украинцам, которым льготы предоставляются в зависимости от доходов, право на выплаты будет продлено автоматически — ПФУ

Сведения о доходе семьи поступят в Фонд в феврале, после чего будет рассчитана льгота на новый период.

Льготникам, которым льготы предоставляются в зависимости от доходов, право на выплаты в 2024 году будет определено автоматически. Об этом сообщает Пенсионный фонд.

«У льготников, которые в течение прошлого года получали льготу с учетом дохода, право на выплату истекло 31 декабря 2023 года. С января 2024 года право на получение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг будет определено органами Пенсионного фонда Украины в соответствии с доходами, полученными семьей льготника за период с июля по декабрь 2023 года», - говорится в сообщении.

В ПФУ подчеркивают, что право на получение льгот на новый период с января 2024 будет определено автоматически. Льготнику дополнительно обращаться в орган Фонда не нужно (кроме случая, когда у льготника произошли изменения (в составе семьи, месте проживания, перечня услуг, на которые назначены льготы)).

Сведения о доходе семьи поступят в Фонд в феврале, после чего будет рассчитана льгота на новый период.

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