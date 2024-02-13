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  1. В Україні

Українцям, яким пільги надаються залежно від доходів, право на виплати буде продовжено автоматично, — ПФУ

07:19, 13 лютого 2024
Відомості про дохід сім’ї надійдуть до Фонду у лютому, після чого буде розраховано пільгу на новий період.
Українцям, яким пільги надаються залежно від доходів, право на виплати буде продовжено автоматично, — ПФУ
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Пільговикам, яким пільги надаються залежно від доходів, право на виплати у 2024 році буде визначено автоматично. Про це повідомляє Пенсійний фонд.

«У пільговиків, які протягом минулого року одержували пільгу з урахуванням доходу, право на виплату закінчилось 31 грудня 2023 року. Із січня 2024 року право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг буде визначено органами Пенсійного фонду України відповідно до доходів, які були отримані сім’єю пільговика за період з липня по грудень 2023 року», - йдеться в повідомленні.

У ПФУ підкреслюють, що право на отримання пільг на новий період із січня 2024 року буде визначено автоматично. Пільговику додатково звертатись до органу Фонду не потрібно (крім випадку, коли у пільговика відбулися зміни (у складі сім'ї, місці проживання, переліку послуг, на які призначено пільги).

Відомості про дохід сім’ї надійдуть до Фонду у лютому, після чого буде розраховано пільгу на новий період.

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