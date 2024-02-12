Практика судів

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Вища рада правосуддя узагальнила свою дисциплінарну практику за 2017-2021 роки: оприлюднено звіт

У ВРП повідомили, на що потрібно звертати увагу під час дисциплінарних проваджень щодо суддів.

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Крім того, виникли питання щодо отримання кандидатом коштів як ФОП від ГО «Центр спільних дій».

Кандидат на голову НАЗК Агія Загребельська пояснила, як вона опинилася у Реєстрі корупціонерів та розповіла, на чиє запрошення працювала в Адміністрації Президента

Також Агія Загребельська розповіла, що свого часу Павло Петренко зателефонував їй та запропонував взяти участь у обранні Радою суддів голови Державної судової адміністрації.

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  1. В Україні

У гідрокостюмі хотів відправити ухилянта до Угорщини: на Закарпатті викрили переправника

23:39, 12 лютого 2024
За свої послуги чоловік отримав 1500 доларів.
У гідрокостюмі хотів відправити ухилянта до Угорщини: на Закарпатті викрили переправника
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У Закарпатській області повідомлено про підозру громадянину у незаконному переправленні військовозобов’язаного через державний кордон України.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, мешканець Берегівського району був залучений до схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку до сусідніх із Закарпаттям країн. Він мав супроводжувати осіб дорогою до держкордону та надавати всі необхідні речі для його перетину поза пунктами пропуску.

Протиправну діяльність чоловіка викрито в смт Вилок Берегівського району.

«Він готував одного з «клієнтів» до незаконної мандрівки: надав йому гідрокостюм та розповів, як той має переплисти р. Тиса на надувній гумовій камері, щоб дістатися до Угорщини. За це підозрюваний встиг отримати 1500 доларів США», - сказано у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Правоохоронці встановлюють осіб, які були спільниками чоловіка.

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