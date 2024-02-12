У гідрокостюмі хотів відправити ухилянта до Угорщини: на Закарпатті викрили переправника

За свої послуги чоловік отримав 1500 доларів.

У Закарпатській області повідомлено про підозру громадянину у незаконному переправленні військовозобов’язаного через державний кордон України.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, мешканець Берегівського району був залучений до схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку до сусідніх із Закарпаттям країн. Він мав супроводжувати осіб дорогою до держкордону та надавати всі необхідні речі для його перетину поза пунктами пропуску.

Протиправну діяльність чоловіка викрито в смт Вилок Берегівського району.

«Він готував одного з «клієнтів» до незаконної мандрівки: надав йому гідрокостюм та розповів, як той має переплисти р. Тиса на надувній гумовій камері, щоб дістатися до Угорщини. За це підозрюваний встиг отримати 1500 доларів США», - сказано у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Правоохоронці встановлюють осіб, які були спільниками чоловіка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.