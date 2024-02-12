В гидрокостюме хотел отправить ухилянта в Венгрию: в Закарпатье разоблачили переправщика

За свои услуги мужчина получил 1500 долларов.

В Закарпатской области сообщено о подозрении гражданину в незаконной переправке военнообязанного через государственную границу Украины.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, житель Береговского района был вовлечен в схему незаконной переправки мужчин призывного возраста в соседние с Закарпатьем страны. Он должен был сопровождать лиц по дороге в госграницу и предоставлять все необходимые вещи для его пересечения вне пунктов пропуска.

Противоправная деятельность мужчины разоблачена в пгт Вилок Береговского района.

«Он готовил одного из «клиентов» к незаконному путешествию: предоставил ему гидрокостюм и рассказал, как тот должен переплыть г. Тиса на надувной резиновой камере, чтобы добраться до Венгрии. За это подозреваемый успел получить 1500 долларов США», – говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Правоохранители устанавливают лиц, являвшихся сообщниками мужчины.

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