Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у кандидата Павла Кулика, чому він декларував батьків та сестер як членів сім’ї, але не зазначав їхній дохід

Павло Кулик пояснив це тим, що бажав спростити собі декларування.

Олег Корнієнко під час конкурсу на голову НАЗК пояснив, чому подав до суду через відмову надання його дітям земельних ділянок

Кандидат на голову НАЗК Олег Корнієнко під час співбесіди вказав, всі лише бачать статті на сайті НАЗК про те, що складені протоколи, але якщо подивитися результат – як вони розглядаються судами – то результат НАЗК дуже низький.

В суді на Київщині посварилися голова суду та начальник канцелярії суду: причина унікальна

Начальник канцелярії суду відмовилася реєструвати клопотання слідчого про обшук після початку обідньої перерви в суді.

До кандидатки на голову НАЗК Катерини Каплюк виникли питання щодо роботи під керівництвом екс-прокурора ГПУ Олександра Амплєєва

Також Конкурсну комісію зацікавило, що на «Українську правду» Катерина Каплюк працювала не за трудовим договором, а як ФОП.

Вища рада правосуддя узагальнила свою дисциплінарну практику за 2017-2021 роки: оприлюднено звіт

У ВРП повідомили, на що потрібно звертати увагу під час дисциплінарних проваджень щодо суддів.

  1. В Україні

Продавали фальшиві дипломи та документи для ухилянтів: на Київщині судитимуть злочинну групу

07:42, 13 лютого 2024
Організували «бізнес» неодноразово судимий за підробку документів киянин та його співмешканка.
Продавали фальшиві дипломи та документи для ухилянтів: на Київщині судитимуть злочинну групу
Фото: cyberpolice.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Київщині перед судом постануть члени організованої злочинної групи, які підробляли дипломи та документи для виїзду ухилянтів за кордон. Про це повідомив офіційний сайт Кіберполіції.

Організували «бізнес» неодноразово судимий за підробку документів киянин та його співмешканка. А згодом до протиправних дій вони залучили ще кількох мешканців Київщини.

Зловмисники виготовляли підроблені документи, що дозволяють військовозобов’язаним безперешкодно виїхати за кордон, а також фіктивні дипломи навчальних закладів. Вони використовували спеціальну техніку.

Один з членів групи створив та адміністрував кілька веб-ресурсів для продажу «продукції» на території України.

Поліцейські провели понад 30 обшуків.

У приміщеннях, де працювали торговці підробними документами вилучили комп’ютерну техніку, документи та спеціальне обладнання, яке використовувалося у протиправній діяльності, зокрема — понад 3 тисячі фальшивих печаток та кліше.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Белах
    Андрій Белах
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Ігор Борщов
    Ігор Борщов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Оксана Епель
    Оксана Епель
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду