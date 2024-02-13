Продавали фальшиві дипломи та документи для ухилянтів: на Київщині судитимуть злочинну групу

Організували «бізнес» неодноразово судимий за підробку документів киянин та його співмешканка.

Фото: cyberpolice.gov.ua

На Київщині перед судом постануть члени організованої злочинної групи, які підробляли дипломи та документи для виїзду ухилянтів за кордон. Про це повідомив офіційний сайт Кіберполіції.

Організували «бізнес» неодноразово судимий за підробку документів киянин та його співмешканка. А згодом до протиправних дій вони залучили ще кількох мешканців Київщини.

Зловмисники виготовляли підроблені документи, що дозволяють військовозобов’язаним безперешкодно виїхати за кордон, а також фіктивні дипломи навчальних закладів. Вони використовували спеціальну техніку.

Один з членів групи створив та адміністрував кілька веб-ресурсів для продажу «продукції» на території України.

Поліцейські провели понад 30 обшуків.

У приміщеннях, де працювали торговці підробними документами вилучили комп’ютерну техніку, документи та спеціальне обладнання, яке використовувалося у протиправній діяльності, зокрема — понад 3 тисячі фальшивих печаток та кліше.

Фото: cyberpolice.gov.ua

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