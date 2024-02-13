Які країни-лідери по кількості українських біженців у Європейському Союзі: подробиці

Українські біженці у ЄС перевалили за позначку у 4,3 мільйона осіб.

За даними Євростату, кількість українських біженців у країнах Європейського Союзу продовжує зростати, досягнувши понад 4,3 мільйона осіб. Нові дані свідчать, що лише протягом одного місяця число українських біженців у ЄС збільшилося на понад 37 тисяч осіб. Про це повідомляє ec.europa.eu.

Основними країнами, які надають прихисток українським біженцям, залишаються Німеччина, Польща та Чехія. Німеччина прийняла найбільшу кількість біженців з України - понад 1,25 мільйона осіб, що становить 29% від загальної кількості в ЄС. Польща та Чехія також забезпечили притулок значній кількості біженців із України - відповідно 954 795 та 373 035 осіб.

Лідерами за зростанням чисельності українських біженців у Європі стали Німеччина, Чехія та Іспанія. Проте в грудні спостерігалося зменшення кількості українців із тимчасовим захистом у Польщі, Франції та Італії.

За статистикою, понад 98% осіб, які отримали тимчасовий захист, є громадянами України. З них, 46,2% - це дорослі жінки, 33,2% - діти, а 20,6% - дорослі чоловіки. Ці дані відображають гостру потребу українського народу у міжнародній захисті та підтримці.

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