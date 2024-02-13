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Кандидату на голову НАЗК, нинішньому голові ДІАМ Олександру Новицькому довелося пояснювати, чому технічним автором файлу його мотиваційного листа є співробітник НАЗК

Голова Державної інспекції архітектури та містобудування України Олександр Новицький стверджував, що він самостійно писав всі документи на конкурс до НАЗК, але у Комісії виникли питання.

Не минуло й півроку: Вища рада правосуддя вирішила зайнятися розробкою Єдиних показників оцінки доброчесності судді та кандидата в судді

Вже у березні має розпочатися перевірка документів кандидатів до апеляційних судів та прийом документів від претендентів до ВАКС, але Вища рада правосуддя не поспішає з розробкою Єдиних показників оцінки доброчесності судді та кандидата в судді.

Кандидат на голову НАЗК, представник Уповноваженого в місцях несвободи Віталій Нікулін пояснив, чому не вказав у декларації жодного житла у Києві

12 лютого Віталій Нікулін проходив співбесіду на доброчесність з Конкурсною комісією.

Конкурсна комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у Ірини Мостової питанням уникнення конкурсів під час призначень у НАЗК

Під час співбесіди виникало і питання, чи існував конфлікт інтересів у справах, де вона представляла клієнтів як адвокат у справах проти НАЗК.

Чотири квартири у столиці та люкс-автомобілі у тещі похилого віку, - які питання у Комісії з відбору голови НАЗК виникли до екс-очільника Одеської митниці Михайла Мірошніченка

Конкурсну комісію з відбору нового голови НАЗК зацікавило, навіщо теща Михайла Мірошніченка, якій більше 70 років, купувала автомобілі «БМВ» та «Лексус».

  1. У світі

Які країни-лідери по кількості українських біженців у Європейському Союзі: подробиці

15:08, 13 лютого 2024
Українські біженці у ЄС перевалили за позначку у 4,3 мільйона осіб.
Які країни-лідери по кількості українських біженців у Європейському Союзі: подробиці
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За даними Євростату, кількість українських біженців у країнах Європейського Союзу продовжує зростати, досягнувши понад 4,3 мільйона осіб. Нові дані свідчать, що лише протягом одного місяця число українських біженців у ЄС збільшилося на понад 37 тисяч осіб. Про це повідомляє ec.europa.eu.

Основними країнами, які надають прихисток українським біженцям, залишаються Німеччина, Польща та Чехія. Німеччина прийняла найбільшу кількість біженців з України - понад 1,25 мільйона осіб, що становить 29% від загальної кількості в ЄС. Польща та Чехія також забезпечили притулок значній кількості біженців із України - відповідно 954 795 та 373 035 осіб.

Лідерами за зростанням чисельності українських біженців у Європі стали Німеччина, Чехія та Іспанія. Проте в грудні спостерігалося зменшення кількості українців із тимчасовим захистом у Польщі, Франції та Італії.

За статистикою, понад 98% осіб, які отримали тимчасовий захист, є громадянами України. З них, 46,2% - це дорослі жінки, 33,2% - діти, а 20,6% - дорослі чоловіки. Ці дані відображають гостру потребу українського народу у міжнародній захисті та підтримці.

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