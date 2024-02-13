Застенок в Гостомеле: о подозрении сообщили российскому оккупанту, который удерживал украинцев на территории аэропорта

Полиция Киевской области сообщила о подозрении российскому военнослужащему в преступлениях против человечности.

В Киевской области в Гостомеле полицейские сообщили о подозрении военнослужащему российской армии, который участвовал в жестоких пытках граждан на территории аэропорта. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По данным правоохранителей, с 8 по 17 марта 2022 года этот военнослужащий вместе со своими помощниками удерживал людей в неработающей морозильной камере бывшей столовой Государственного предприятия "Антонов". Во время допросов они жестоко пытали гражданских пленных, нанося удары по жизненно важным органам, используя электрический ток и лишая их воздуха.

Нас привезли в лес и бросили в яму, где уже были убиты ребята. Впоследствии привели других двух мужчин, которых расстреляли у нас на глазах и бросили на нас сверху. Мы укрывались телами, потому что было очень холодно. Далее российские военнослужащие перевезли нас в помещение морозильной камеры, где начала допрос ФСБ. Женщины были тоже. Через стенку мы их слышали. Ночью над ними издевались, они кричали. А одна из женщин была больна онкологией, мы слышали как она это неоднократно говорила, что ей нужны лекарства. Оккупанты не давали ей никаких медикаментов, она плакала от боли", - рассказал пострадавший Юрий.

Следователи полиции Киевщины сообщили 47-летнему военнослужащему российской федерации о подозрении по факту совершения преступлений против человечности и нарушения законов и обычаев войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.