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Стрелял в людей, которые плыли в лодке: в Одесской области наказали злоумышленника за убийство по хулиганским мотивам

15:38, 29 мая 2024
Стрельба фигуранта привела к гибели человека.
Стрелял в людей, которые плыли в лодке: в Одесской области наказали злоумышленника за убийство по хулиганским мотивам
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В Одесской области осудили мужчину за убийство по хулиганским мотивам. Об этом сообщает Килийский районный суд Одесской области.

Как сообщается, 29 мая коллегия судей Килийского районного суда Одесской области рассмотрела уголовное производство в отношении гражданина В., обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 7 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

В мае 2023 года гражданин В., находясь на мосту, расположенном возле с. Червоный Яр, Измаильского района, Одесской области в направлении с. Приозерное, Измаильского района, Одесской области, публично, демонстративно, по мотивам явного неуважения к обществу, проявляя особую дерзость, по хулиганским мотивам, то есть беспричинно, умышленно взял в руки пневматическое оружие, после чего произвел один прицельный выстрел в людей, которые плыли на лодке по водоему, в результате чего нанес пострадавшему, слепое шаровое ранение грудной клетки с множественными травмами внутренних органов, в связи с чем тот умер в короткий промежуток времени после ранения.

В ходе рассмотрения дела, обвиняемый в своей вине в совершении инкриминируемого ему уголовного правонарушения не признал.

Коллегия судей, заслушав позицию прокурора, доводы обвиняемого и его адвоката, полно и всесторонне исследовав материалы уголовного производства, признала виновным гражданина в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 7 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, и на основании этого закона ему назначено 13 лет лишения свободы.

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