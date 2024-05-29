Украина закрывает «Паспортный сервис» в Турции: известна причина

Паспортный сервис прекращает свою деятельность в Турции.

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Государственная миграционная служба Украины сообщила, что подразделение «Паспортного сервиса» прекращает свою деятельность в Турецкой Республике.

«В обособленном подразделении ГП «Документ» в Стамбуле продолжается процесс прекращения деятельности на территории Турции. В случае возникновения вопросов обращайтесь в ГП «Документ» через официальные ресурсы: электронный адрес, вебсайт, контакт-центр, соцсети: Facebook, Instagram», - отметили в ГТСУ.

Причиной закрытия «Паспортного сервиса» в Стамбуле является окончание экспериментального проекта, в рамках которого он действовал в Турции. Об этом в комментарии Укринформу сказал представитель Государственной миграционной службы Гага Кикнадзе.

Получить паспортные услуги граждане Украины могут в зарубежных филиалах ГП «Документ» в Германии, Италии, Словакии, Испании, Чехии и Польше.

Ранее сообщалось, что Паспортные сервисы за границей возобновили «живые очереди» на подачу заявлений-анкет.

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