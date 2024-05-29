Україна закриває «Паспортний сервіс» у Туреччині: відома причина

«Паспортний сервіс» припиняє свою діяльність у Туреччині.

Державна міграційна служба України повідомила, що підрозділ «Паспортного сервісу» припиняє свою діяльність у Турецькій Республіці.

«У відокремленому підрозділі ДП «Документ» у місті Стамбул триває процес припинення діяльності на території Туреччини. У разі виникнення питань, звертайтеся у ДП «Документ» через офіційні ресурси: електронну адресу, вебсайт, контакт-центр, соцмережі: Facebook, Instagram», - зазначили у ДМСУ.

Причиною закриття «Паспортного сервісу» у Стамбулі є закінчення експериментального проєкту, у рамках якого він діяв у Туреччині. Про це у коментарі Укрінформу сказав речник Державної міграційної служби Гага Кікнадзе.

Отримати паспортні послуги громадяни України ще можуть у закордонних філіях ДП «Документ» у Німеччині, Італії, Словаччині, Іспанії, Чехії та Польщі.

Раніше ми писали, що Паспортні сервіси за кордоном відновили «живі черги» на подачу заяв-анкет.

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