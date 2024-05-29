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На ринку в Оболонському районі Києва сталася стрілянина, фото

15:02, 29 травня 2024
53-річний чоловік отримав постріл у груди з пістолета травматичної дії.
На ринку в Оболонському районі Києва сталася стрілянина, фото
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На днях на одному зі столичних ринків в Оболонському районі сталася стрілянину. Як повідомили свідки події, пишуть у поліції Києва, невідомий чоловік у сп’янілому стані безпідставно штовхнув дівчину, на що зреагували її знайомі та почали заступатися. Під час подальшого конфлікту чоловік дістав пістолет та здійснив три постріли, один з яких влучив 53-річному перехожому у груди.

Постраждалого госпіталізували до лікарні, а порушника – місцевого мешканця 1989 року народження, поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці вилучили у нього пристрій для відстрілу гумових куль «Форт» та стріляні гільзи.

Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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