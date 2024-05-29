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Катування ув’язнених в Божковській виправній колонії: у Мін’юсті повідомили нові деталі

12:58, 29 травня 2024
У Мін’юсті заявили, що керівництво установи було звільнено з займаних посад в липні минулого року.
Катування ув’язнених в Божковській виправній колонії: у Мін’юсті повідомили нові деталі
Фото: ОГП
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Як відомо, Державне бюро розслідувань викрило численні факті катування ув’язнених у низці регіонів України. Оголошено підозри у катуванні чотирьом службовим особам Державної установи «Божковська виправна колонія (№16)».

Міністерство юстиції України повідомило що співпрацює з правоохоронними органами у справі щодо порушень прав ув’язнених в Божковській виправній колонії.

Там зазначають, що протягом 2022-2023 року дійсно мали місце випадки порушення прав засуджених в Божковській виправній колонії.

«Під час внутрішніх перевірок у 2023 році були виявлені такі факти та зібрана інформація була передана для надання правової оцінки до правоохоронних органів України. Як наслідок, керівництво установи було звільнено з займаних посад в липні 2023 року», - заявили у Мін’юсті.

У відомств додають, що постійно вживають заходи щодо дотримання прав засуджених та ув’язнених в установах виконання покарань, приведення умов їх «тримання до Європейських стандартів та співпрацює з правоохоронними органами з метою недопущення подібних випадків в подальшому».

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