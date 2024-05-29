Пытки заключенных в Божковской исправительной колонии: в Минюсте сообщили новые детали

В Минюсте заявили, что руководство учреждения было уволено с занимаемых должностей в июле прошлого года.

Фото: ОГП

Как известно, Государственное бюро расследований разоблачило многочисленные факты пыток заключенных в ряде регионов Украины. Объявлены подозрения в пытках четырем должностным лицам Государственного учреждения «Божковская исправительная колония (№16)».

Министерство юстиции Украины сообщило, что сотрудничает с правоохранительными органами по делу о нарушениях прав заключенных в Божковской исправительной колонии.

Там отмечают, что в течение 2022-2023 действительно имели место случаи нарушения прав осужденных в Божковской исправительной колонии.

«Во время внутренних проверок в 2023 году были обнаружены такие факты и собранная информация была передана для предоставления правовой оценки правоохранительным органам Украины. Как следствие, руководство учреждения было уволено с занимаемых должностей в июле 2023 года», - заявили в Минюсте.

В ведомствах добавляют, что постоянно принимают меры по соблюдению прав осужденных и заключенных в учреждениях исполнения наказаний, приведению условий их «содержания в Европейские стандарты и сотрудничают с правоохранительными органами с целью недопущения подобных случаев в дальнейшем».

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