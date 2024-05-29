Практика судов
  1. В Украине

Проверяется информация о фактах смерти от побоев: ГБР разоблачило масштабную систему пыток заключенных в украинских колониях

10:16, 29 мая 2024
Подозрения получили четыре должностных лица Божковской исправительной колонии в Полтавской области.
Проверяется информация о фактах смерти от побоев: ГБР разоблачило масштабную систему пыток заключенных в украинских колониях
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований сообщает о разоблачении многочисленных фактов пыток заключенных в ряде регионов Украины. Объявлены подозрения в пытках четырем должностным лицам Государственного учреждения «Божковская исправительная колония (№16)» Полтавской области.

По данным следствия, жертвами были почти все кто, попадал в колонию. Процесс выявления лиц, ставших жертвами должностных лиц колонии, продолжается.

Как сообщает ГБР, новоприбывшим угрожали поселением среди "отторгнутых в целом" заключенных и били до тех пор, пока не ломали волю и заставляли безоговорочно выполнять какие-либо указания.

"С момента прибытия в колонию каждый из осужденных проходил жесткую процедуру приемки, во время которой новоприбывших осужденных заставляли убирать пол, снимая указанный процесс на видеокамеру. В случае отказа применялись пытки: били руками, ногами, резиновыми дубинками, палками в разные части тела , выкручивали руки и т.д. Среди прочего, например, задокументирован факт нанесения более 200 ударов одному из осужденных", - рассказали в Бюро.

Отмечается, что следствие имеет видеофайлы, на которых зафиксирован момент нанесения тяжких телесных повреждений одному из вновь прибывших осужденных Божковской исправительной колонии. Экспертиза видео подтвердила его подлинность, видео приобщили к материалам производства как одно из доказательств противоправных действий работников колонии, сказали у ГБР. 

Как сообщается, в материалах также содержатся и другие факты пыток в этом и других исправительных учреждениях, которые сейчас являются предметом исследования.

Также ГБР проверяет информацию о фактах смерти от побоев.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемых лиц меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Отсутствие защитника во время задержания не свидетельствует о незаконности личного обыска и изъятия телефона – Верховный Суд

Также Верховный Суд подчеркнул, что обзор информации, содержащейся в телефоне, не составляет негласное вмешательство в частное общение, и доступ к содержавшейся в нем информации не требует получения отдельного разрешения, если сторона обвинения получила телефон подозреваемого в свое владение на основании законно проведенного обыска.

Из УПК исключат нормы по продлению срока досудебного расследования до сообщения о подозрении

Верховная Рада внесет изменения в порядок продления срока досудебного расследования следственным судьей для приведения его в соответствие с законом об отмене «правок Лозового».

Кандидаты на должности судей киевских судов со второй попытки пытаются стать судьями, но теперь уже не только столичных судов: что известно

«Скрытое регулирование» назначений на должности судей столичных судов похоже является реальностью.

Несоответствие данных военного билета данным из электронного Реестра «Оберег» является основанием для доставки лица в ТЦК при проверке документов

В дальнейшем, если сведения, указанные в военно-учетном документе на бланке, не будут соответствовать сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре военнообязанных «Оберег», он будет считаться недействительным.

Если мужчина оставил место жительства ввиду ссор с женщиной, это не является основанием для освобождения его от уголовной ответственности за нарушение правил админнадзора – ВС

Обстоятельством, исключающим ответственность по ст. 395 УК является наличие со стороны поднадзорного уважительных причин для неприбытия к выбранному месту жительства в установленный срок или для самовольного его покидания.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віта Бондарчук
    Віта Бондарчук
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Сергій Головатий
    Сергій Головатий
    виконувач обов’язків Голови Конституційного Суду України
  • Олена Заічко
    Олена Заічко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Віктор Пророк
    Віктор Пророк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді