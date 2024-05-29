Проверяется информация о фактах смерти от побоев: ГБР разоблачило масштабную систему пыток заключенных в украинских колониях

Подозрения получили четыре должностных лица Божковской исправительной колонии в Полтавской области.

Государственное бюро расследований сообщает о разоблачении многочисленных фактов пыток заключенных в ряде регионов Украины. Объявлены подозрения в пытках четырем должностным лицам Государственного учреждения «Божковская исправительная колония (№16)» Полтавской области.

По данным следствия, жертвами были почти все кто, попадал в колонию. Процесс выявления лиц, ставших жертвами должностных лиц колонии, продолжается.

Как сообщает ГБР, новоприбывшим угрожали поселением среди "отторгнутых в целом" заключенных и били до тех пор, пока не ломали волю и заставляли безоговорочно выполнять какие-либо указания.

"С момента прибытия в колонию каждый из осужденных проходил жесткую процедуру приемки, во время которой новоприбывших осужденных заставляли убирать пол, снимая указанный процесс на видеокамеру. В случае отказа применялись пытки: били руками, ногами, резиновыми дубинками, палками в разные части тела , выкручивали руки и т.д. Среди прочего, например, задокументирован факт нанесения более 200 ударов одному из осужденных", - рассказали в Бюро.

Отмечается, что следствие имеет видеофайлы, на которых зафиксирован момент нанесения тяжких телесных повреждений одному из вновь прибывших осужденных Божковской исправительной колонии. Экспертиза видео подтвердила его подлинность, видео приобщили к материалам производства как одно из доказательств противоправных действий работников колонии, сказали у ГБР.

Как сообщается, в материалах также содержатся и другие факты пыток в этом и других исправительных учреждениях, которые сейчас являются предметом исследования.

Также ГБР проверяет информацию о фактах смерти от побоев.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемых лиц меры пресечения в виде содержания под стражей.

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