Перевіряється інформація про факти смерті від побоїв: ДБР викрило масштабну систему катування в’язнів в українських колоніях

Підозри отримали чотири службові особи Божковської виправної колонії на Полтавщині.

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомляє про викриття численних фактів катування ув’язнених у низці регіонів України. Оголошено підозри у катуванні чотирьом службовим особам Державної установи «Божковська виправна колонія (№16)», що на Полтавщині.

За даними слідства, жертвами були майже всі, хто потрапляв до колонії. Процес виявлення осіб, які стали жертвами службових осіб колонії, триває.

Як повідомляє ДБР, новоприбулим погрожували поселенням серед "відторгнутих загалом" в’язнів та били до тих пір, поки не ламали волю й примушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки.

"З моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру. У разі відмови до нього застосовувалися тортури: били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо. Серед іншого, наприклад задокументовано факт нанесення понад 200 ударів одному із засуджених", - розповіли у Бюро.

Зазначається, що слідство має відеофайли, на яких зафіксований момент завдання тяжких тілесних ушкоджень одному з новоприбулих в’язнів Божковської виправноі колонії.

Експертиза відео підтвердила його справжність, відео долучили до матеріалів провадження як один з доказів протиправних дій працівників колонії, наголосили у ДБР.

Як повідомляється, у матеріалах також містяться й інші факти катувань у цій та інших виправних установах, які наразі є предметом дослідження.

Також ДБР перевіряє інформацію про факти смерті від побоїв.

Зараз вирішується питання про обрання щодо підозрюваних осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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