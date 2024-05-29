Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Надання зброї Україні є обов’язком країн Заходу, — Анджей Дуда

10:34, 29 травня 2024
Анджей Дуда наголосив, що Захід повинен зробити все, щоб допомогти Україні у захисті.
Надання зброї Україні є обов’язком країн Заходу, — Анджей Дуда
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Надання зброї Україні, яка відбиває широкомасштабну військову агресію рф, є обов'язком країн Заходу. Про це заявив президент Польщі Анджей Дудапередає Polskie Radio.

Під час свого візиту до столиці Чехії Праги польській лідер висловив думку, що на фронті в Україні артилерійські снаряди мають вирішальне значення.

Дуда також наголосив, що Захід повинен зробити все, щоб допомогти Україні у захисті. За його словами, у разі успіху Москви у поразки Києва у цій війні буде стратегічна загроза для всього Атлантичного регіону.

Так, Дуда в цьому контексті відзначив, що ініціатива Чехії щодо передачі ЗСУ боєприпасів має велике значення. Він підкреслив, що це наразі одна з основних пропозицій для зміцнення української обороноздатності в дуже короткий період часу.

«Чеська ініціатива має повну політичну та фінансову підтримку польської сторони», - додав Дуда.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відсутність захисника під час затримання особи не свідчить про незаконність особистого обшуку та вилучення телефона – Верховний Суд

Також Верховний Суд підкреслив, що огляд інформації, що міститься в телефоні, не становить негласне втручання у приватне спілкування, і доступ до інформації, що містилася в ньому не вимагає отримання окремого дозволу, якщо сторона обвинувачення отримала телефон підозрюваного у своє володіння на підставі законно проведеного обшуку.

З КПК виключать норми щодо продовження строку досудового розслідування до повідомлення про підозру

Верховна Рада внесе зміни до порядку продовження строку досудового розслідування слідчим суддею для приведення його у відповідність із законом про скасування «правок Лозового».

Кандидати на посади суддів київських судів з другої спроби намагаються стати суддями, але тепер вже не тільки столичних судів: що відомо

«Приховане регулювання» призначень на посади суддів столичних судів схоже є реальністю.

Невідповідність даних військового квитка даним з електронного Реєстру «Оберіг» є підставою для доставки особи до ТЦК під час перевірки документів

Надалі, якщо відомості, зазначені у військово-обліковому документі на бланку, не будуть відповідати відомостям, що містяться у Єдиному державному реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг», він вважатиметься недійсним.

Якщо чоловік залишив місце проживання з підстав сварок з жінкою, це не є підставою для звільнення його від кримінальної відповідальності за порушення правил адміннагляду – ВС

Обставиною, яка виключає відповідальність за ст. 395 КК, є наявність зі сторони піднаглядного поважних причин для неприбуття до обраного місця проживання у встановлений строк або для самовільного його залишення.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віта Бондарчук
    Віта Бондарчук
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Сергій Головатий
    Сергій Головатий
    виконувач обов’язків Голови Конституційного Суду України
  • Олена Заічко
    Олена Заічко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Віктор Пророк
    Віктор Пророк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді