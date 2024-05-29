Надання зброї Україні є обов’язком країн Заходу, — Анджей Дуда

Анджей Дуда наголосив, що Захід повинен зробити все, щоб допомогти Україні у захисті.

Надання зброї Україні, яка відбиває широкомасштабну військову агресію рф, є обов'язком країн Заходу. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає Polskie Radio.

Під час свого візиту до столиці Чехії Праги польській лідер висловив думку, що на фронті в Україні артилерійські снаряди мають вирішальне значення.

Дуда також наголосив, що Захід повинен зробити все, щоб допомогти Україні у захисті. За його словами, у разі успіху Москви у поразки Києва у цій війні буде стратегічна загроза для всього Атлантичного регіону.

Так, Дуда в цьому контексті відзначив, що ініціатива Чехії щодо передачі ЗСУ боєприпасів має велике значення. Він підкреслив, що це наразі одна з основних пропозицій для зміцнення української обороноздатності в дуже короткий період часу.

«Чеська ініціатива має повну політичну та фінансову підтримку польської сторони», - додав Дуда.

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