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Що святкують 29 травня та які пам’ятні події сталися цього дня

10:06, 29 травня 2024
29 травня відзначають Міжнародний день миротворців ООН.
Що святкують 29 травня та які пам’ятні події сталися цього дня
Фото: Shutterstock
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У середу, 29 травня, в Україні та світі відзначають декілька свят. Так, сьогодні Міжнародний день миротворців ООН. Цей день було встановлено Резолюцією 57/129 Генеральної Асамблеї ООН від 11 грудня 2002 року. Він присвячений вшануванню пам’яті миротворців, які віддали своє життя за мир та безпеку.

Також сьогодні святкують Міжнародний день Евересту. Святкується на честь першого успішного сходження на гору сера Едмунда Гілларі з Нової Зеландії та непальського шерпа Тензінга Норгая цього дня 1953 року.

Крім цього, сьогодні Всесвітній день здоров’я травної системи та Всесвітній день видри. 

Віряни вшановують пам'ять мучениці Феодосії.

Пам’ятні події:

  • 1630 -підписують Переяславську угоду, договір між українською козацькою старшиною і польським гетьманом С. Конецпольським;
  • 1660  - в Англії реставровують монархію, новим королем стає Карл ІІ Стюарт, син страченого Карла І Стюарта;
  • 1790  - Род-Айленд останнім із первісних 13 колоній-штатів приймає Конституцію США;
  • 1900 - Компанія "Отіс" зареєструвала торгову марку "Ескалатор";
  • 1928 - Фріц фон Опель на експериментальному автомобілі власної конструкції подолав рубіж швидкості 200 км/год;
  • 1945 - У Норвегії за співпрацю з нацистами заарештували письменника, Нобелівського лауреата Кнута Гамсуна;
  • 1953 - Людина вперше здолала найвищу точку планети - на вершину Джомолунгми (8 848 м) піднялися новозеландець Едмунд Персіваль Гілларі та шерп Норгей Тенцинг;
  • 1964 - У Києві відкрили для відвідувачів найбільший у СРСР ботанічний сад;
  • 1990 - 40 європейських держав, Європейський інвестиційний банк і Європейське економічне співтовариство уклали угоду про створення Європейського банку реконструкції та розвитку;
  • 2003 - Форвард "Мілану" Андрій Шевченко виграв свій перший трофей за 4 роки, проведені в Італії, забивши останній гол у матчі з "Ювентусом" (фінал Ліги Чемпіонів; 3:2 на користь "Мілану");
  • 2014 - Поблизу Слов'янська, після розвантаження продуктів харчування на 4-й блокпост і проведення ротації особового складу, повертаючись із району гори Карачун, був обстріляний із лісосмуги та підбитий терористами з ПЗРК вертоліт Мі-8МТ (борт "16") Нацгвардії України, на борту якого був генерал-майор Сергій Кульчицький. Під час падіння вибухнули паливні баки. Унаслідок події загинули 12 осіб.

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