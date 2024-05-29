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Что празднуют 29 мая и какие памятные события произошли в этот день

10:06, 29 мая 2024
29 мая отмечается Международный день миротворцев ООН.
Что празднуют 29 мая и какие памятные события произошли в этот день
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В среду, 29 мая, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня Международный день миротворцев ООН. Этот день установлен Резолюцией 57/129 Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 2002 года. Он посвящен почитанию памяти миротворцев, отдавших свою жизнь за мир и безопасность.

Также сегодня празднуют Международный день Эвереста. Празднуется в честь первого успешного восхождения на гору сэра Эдмунда Хиллари из Новой Зеландии и непальского шерпа Тензинга Норгая в этот день 1953 года.

Кроме того, сегодня Всемирный день здоровья пищеварительной системы и Всемирный день выдры.

Верующие чтят память мученицы Феодосии.

Памятные события:

  • 1630 - подписывают Переяславское соглашение, договор между украинской казацкой старшиной и польским гетманом С. Конецпольским;
  • 1660  - в Англии реставрируют монархию, новым королем становится Карл II Стюарт, сын казненного Карла I Стюарта;
  • 1790 - Род-Айленд последним из первоначальных 13 колоний-штатов принимает Конституцию США;
  • 1900 - Компания "Отис" зарегистрировала торговую марку "Эскалатор";
  • 1928 - Фриц фон Опель на экспериментальном автомобиле собственной конструкции преодолел рубеж скорости 200 км/ч;
  • 1945 - В Норвегии за сотрудничество с нацистами арестовали писателя, Нобелевского лауреата Кнута Гамсуна;
  • 1953 - Человек впервые одолел самую высокую точку планеты - на вершину Джомолунгмы (8 848 м) поднялись новозеландец Эдмунд Персиваль Хиллари и шерп Норгей Тенцинг;
  • 1964 - В Киеве открыли для посетителей крупнейший в СССР ботанический сад;
  • 1990 - 40 европейских государств, Европейский инвестиционный банк и Европейское экономическое сообщество заключили соглашение о создании Европейского банка реконструкции и развития;
  • 2003 - Форвард "Милана" Андрей Шевченко выиграл свой первый трофей за 4 года, проведенные в Италии, забив последний гол в матче с "Ювентусом" (финал Лиги Чемпионов; 3:2 в пользу "Милана");
  • 2014 - Вблизи Славянска, после разгрузки продуктов питания на 4-й блокпост и проведения ротации личного состава, возвращаясь из района горы Карачун, был обстрелян из лесополосы и подбит террористами из ПЗРК вертолет Ми-8МТ (борт "16") Нацгвардии Украины, на борту которого был генерал-майор Сергей Кульчицкий. Во время падения взорвались топливные баки. В результате происшествия погибли 12 человек.

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