Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Предоставление оружия Украине является обязанностью стран Запада, — Анджей Дуда

10:34, 29 мая 2024
Анджей Дуда подчеркнул, что Запад должен сделать все, чтобы помочь Украине в защите.
Предоставление оружия Украине является обязанностью стран Запада, — Анджей Дуда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Предоставление оружия Украине, отражающей широкомасштабную военную агрессию россии, является обязанностью стран Запада. Об этом заявил президент Польши Анджей Дудасообщает Polskie Radio.

В ходе своего визита в столицу Чехии Праги польский лидер высказал мнение, что на фронте в Украине артиллерийские снаряды имеют решающее значение.

Дуда также подчеркнул, что Запад должен сделать все, чтобы помочь Украине в защите. По его словам, в случае успеха Москвы в поражении Киева в этой войне будет стратегическая угроза всему Атлантическому региону.

Так, Дуда в этом контексте отметил, что инициатива Чехии по передаче ВСУ боеприпасов имеет большое значение. Он подчеркнул, что это одно из основных предложений для укрепления украинской обороноспособности в очень короткий период времени.

«Чешская инициатива имеет полную политическую и финансовую поддержку польской стороны», – добавил Дуда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Отсутствие защитника во время задержания не свидетельствует о незаконности личного обыска и изъятия телефона – Верховный Суд

Также Верховный Суд подчеркнул, что обзор информации, содержащейся в телефоне, не составляет негласное вмешательство в частное общение, и доступ к содержавшейся в нем информации не требует получения отдельного разрешения, если сторона обвинения получила телефон подозреваемого в свое владение на основании законно проведенного обыска.

Из УПК исключат нормы по продлению срока досудебного расследования до сообщения о подозрении

Верховная Рада внесет изменения в порядок продления срока досудебного расследования следственным судьей для приведения его в соответствие с законом об отмене «правок Лозового».

Кандидаты на должности судей киевских судов со второй попытки пытаются стать судьями, но теперь уже не только столичных судов: что известно

«Скрытое регулирование» назначений на должности судей столичных судов похоже является реальностью.

Несоответствие данных военного билета данным из электронного Реестра «Оберег» является основанием для доставки лица в ТЦК при проверке документов

В дальнейшем, если сведения, указанные в военно-учетном документе на бланке, не будут соответствовать сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре военнообязанных «Оберег», он будет считаться недействительным.

Если мужчина оставил место жительства ввиду ссор с женщиной, это не является основанием для освобождения его от уголовной ответственности за нарушение правил админнадзора – ВС

Обстоятельством, исключающим ответственность по ст. 395 УК является наличие со стороны поднадзорного уважительных причин для неприбытия к выбранному месту жительства в установленный срок или для самовольного его покидания.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віта Бондарчук
    Віта Бондарчук
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Сергій Головатий
    Сергій Головатий
    виконувач обов’язків Голови Конституційного Суду України
  • Олена Заічко
    Олена Заічко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Віктор Пророк
    Віктор Пророк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді