Предоставление оружия Украине является обязанностью стран Запада, — Анджей Дуда

Анджей Дуда подчеркнул, что Запад должен сделать все, чтобы помочь Украине в защите.

Предоставление оружия Украине, отражающей широкомасштабную военную агрессию россии, является обязанностью стран Запада. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Polskie Radio.

В ходе своего визита в столицу Чехии Праги польский лидер высказал мнение, что на фронте в Украине артиллерийские снаряды имеют решающее значение.

Дуда также подчеркнул, что Запад должен сделать все, чтобы помочь Украине в защите. По его словам, в случае успеха Москвы в поражении Киева в этой войне будет стратегическая угроза всему Атлантическому региону.

Так, Дуда в этом контексте отметил, что инициатива Чехии по передаче ВСУ боеприпасов имеет большое значение. Он подчеркнул, что это одно из основных предложений для укрепления украинской обороноспособности в очень короткий период времени.

«Чешская инициатива имеет полную политическую и финансовую поддержку польской стороны», – добавил Дуда.

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