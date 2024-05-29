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Право изменить или дополнить апелляционную жалобу обвиняемого принадлежит исключительно субъекту ее представления, то есть обвиняемому, – БП ВС

13:15, 29 мая 2024
Хоть защитник и действует в интересах подзащитного, он является самостоятельным участником уголовного производства с собственной правосубъектностью, а его юридическое положение не тождественно положению лица, защиту которого он осуществляет.
Право изменить или дополнить апелляционную жалобу обвиняемого принадлежит исключительно субъекту ее представления, то есть обвиняемому, – БП ВС
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Большая Палата Верховного Суда отмечает, что в понимании ч. 3 ст. 403 УПК Украины «лицом, подавшим апелляционную жалобу» является только участник судебного производства, реализовавший право на апелляционное обжалование от своего имени.

Право изменить и/или дополнить апелляционную жалобу обвиняемого принадлежит исключительно субъекту ее представления, то есть обвиняемому, - такой вывод сделала БП ВС. 

У справі, яка розглядалася, вироком суду першої інстанції, залишеним без зміни ухвалою апеляційного суду, скаржника було засуджено за ч. 1 ст. 115 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 8 років.

Натомість у касаційній скарзі засуджений указував на неправильне застосування судами попередніх інстанцій закону України про кримінальну відповідальність та істотне порушення вимог кримінального процесуального закону. Зокрема, він вважав істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону нездійснення апеляційним судом перевірки доводів, викладених його захисником у змінах до апеляційної скарги, та не погодився з висновком колегії суддів про відсутність процесуального права вносити захисником відповідні зміни до апеляційної скарги обвинуваченого.

Велика Палата ВС зауважила, що відповідно до ч. 4 ст. 46 КПК України захисник користується процесуальними правами підозрюваного, обвинуваченого, захист якого він здійснює, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим і не може бути доручена захиснику. Переважна більшість процесуальних прав підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого й захисника є аналогічними (крім тих, які захисник не може здійснювати самостійно), і їх зміст дублюється законодавцем у відповідних положеннях КПК України.

Водночас окремі процесуальні права за змістом нерозривно пов’язані з особами незамінних учасників провадження, реалізуються виключно ними особисто й не можуть бути нікому делеговані, у тому числі захиснику або представнику.

Отже, хоча захисник і діє в інтересах підзахисного, він, однак, є самостійним учасником кримінального провадження із власною правосуб’єктністю, а його юридичне становище не тотожне становищу особи, захист якої він здійснює.

На переконання ВП ВС, трактування терміна «особа, яка подала скаргу» як такого, що охоплює не лише безпосереднього ініціатора апеляційного провадження, але й уповноважену ним особу, яка діє на його стороні, означало б, що захисник користується значно ширшими повноваженнями, ніж сам підзахисний. Тобто в такому випадку захисник (на відміну від обвинуваченого, котрий може змінити чи доповнити тільки власну апеляційну скаргу) був би наділений відповідним правом щодо скарги, поданої як ним самим, так і його підзахисним.

Окрім цього, як зазначила ВП ВС, відсутність у захисника процесуальних повноважень змінити та/або доповнити апеляційну скаргу, подану обвинуваченим, не створюватиме перешкод у реалізації права особи на захист. Адже навіть за умови наявності суттєвих недоліків апеляційної скарги, раніше поданої обвинуваченим чи іншим захисником, процесуальні інструменти здійснення адвокатом ефективного захисту на відповідній стадії процесу не вичерпуються особистим внесенням до такої скарги змін та/або доповнень. Наприклад, захисник не позбавлений можливості надати кваліфіковану юридичну допомогу в підготовці змін чи доповнень до скарги підзахисного, які останній вправі внести особисто; звернутися до апеляційного суду із власною скаргою; висловити в судовому засіданні позицію щодо раніше поданої скарги, навести додаткові доводи й аргументи, які суд має перевірити в межах повноважень, наданих законом.

З огляду на вказане Велика Палата ВС дійшла висновку, що в розумінні ч. 3 ст. 403 КПК України «особою, яка подала апеляційну скаргу» є лише учасник судового провадження, який реалізував право на апеляційне оскарження від свого імені. Право змінити та/або доповнити апеляційну скаргу обвинуваченого належить виключно суб’єкту її подання, тобто обвинуваченому.

Ознайомитись з постановою ВП ВС від 24 квітня 2024 року у справі № 304/1035/20 (провадження № 13-58кс23) можна за посиланням. 

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