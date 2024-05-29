В Минобороны назвали дату появления QR-кода в приложении Резерв+

По словам представительницы Минобороны, больше не нужно будет привязываться к бумажным документам.

Источник фото: Дмитрий Ларин / УП

В июне в приложении «Резерв+» появится QR-код, что позволит использовать электронные данные в качестве полноценного военного учетного документа, заменяя бумажные версии. Об этом сообщила заместительница Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарфона 28 мая.

«18 июня у Резерв+ появится QR-код — это окончательно приравняет информацию из Оберег к электронному военному учетному документу. Мы можем считывать этот QR-код и получать всю необходимую информацию», – сообщила она.

Как отметила Екатерина Черногоренко, больше не нужно будет привязываться к бумажным документам.

Ранее в Минобороны сообщили, что в приложении появится военно-учетный документ с информацией из реестра Оберег и он будет иметь такую ​​же юридическую силу, как бумажный.

Отметим, что направление на ВЛК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а в случае необходимости.

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