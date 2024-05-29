У Міноборони назвали дату появи QR-коду у застосунку Резерв+

За словами представниці Міноборони, більше не потрібно буде прив’язуватись до паперових документів.

Джерело фото: Дмитро Ларін / УП

У червні в додатку «Резерв+» з'явиться QR-код, що дозволить використовувати електронні дані як повноцінний військовий обліковий документ, замінюючи паперові версії. Про це повідомила заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарфону 28 травня.

«18 червня у Резерв+ з’явиться QR-код — це остаточно прирівняє інформацію з Оберіг до електронного військового облікового документа. Ми можемо зчитувати цей QR-код і отримувати всю потрібну інформацію», — повідомила вона.

Як зазначила Катерина Черногоренко, більше не потрібно буде прив’язуватись до паперових документів.

Раніше в Міноборони повідомили, що у застосунку з’явиться військово-обліковий документ з інформацією з реєстру Оберіг і він матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.

Зазначимо, що направлення на ВЛК після оновлення даних в Електронному кабінеті військовозобов’язаного Резерв+ прийде не відразу, а згодом у разі потреби.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін постановою від 16 травня 2024 року №559 затвердив Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.

Постанова набрала чинності 18 травня одночасно із законом про мобілізацію №3633-ІХ (законопроект 10449).

Військово-обліковий документ видається також і тим, хто був виключений з військового обліку відповідно до пунктів 3 і 4 ч. 6 статті 37 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» та не отримував такий документ до набрання чинності цією постановою №559.

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