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Паспортные сервисы за границей возобновили «живые очереди» на подачу заявлений-анкет

13:33, 23 мая 2024
Прием на оформление документов в порядке «живой очереди» был возобновлен с 22 мая.
Паспортные сервисы за границей возобновили «живые очереди» на подачу заявлений-анкет
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Центр обслуживания граждан «Паспортный сервис» сообщил о возобновлении порядка «живой очереди» очереди на подачу заявлений-анкет.

Отмечается, что по просьбе граждан Украины зарубежные подразделения ГП «Документ» возобновляют прием на оформление документов в порядке «живой очереди» с 22 мая 2024 года.

Также, остается возможность запланировать визит в паспортный сервис, осуществив предварительную запись в электронную очередь по ссылке.

Напомним, Паспортные сервисы за границей на фоне ажиотажа отменили «живые очереди».

Ранее сообщалось, что все заявления об оформлении загранпаспорта, поданные до 23 апреля, будут рассмотрены дипломатическими учреждениями.

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