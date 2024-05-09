Все заявления об оформлении загранпаспорта, поданные до 23 апреля, будут рассмотрены дипломатическими учреждениями – ответ МИД

Поданные гражданами Украины заявления о предоставлении консульских услуг, в том числе на оформление загранпаспортов будут проработаны дипломатическими учреждениями – МИД.

Все заявления о предоставлении консульских услуг, поданные до 23 апреля, будут рассмотрены и проработаны зарубежными дипломатическими учреждениями Украины в полном объеме, в том числе поданные до 23.04.2024 заявления на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Роман Горяйнов в ответ на запрос «Судебно-юридической газеты».

Так, в ответе департамента указано, что согласно п. 2 постановления Кабинета Министров от 10.06.2022 №678 «О реализации экспериментального проекта по оформлению паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданам Украины, находящимся за пределами Украины, оформление, обмена иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающих в Украине, вида на постоянное проживание во время их пребывания за пределами Украины», размещенное за пределами Украины обособленное подразделение (филиал, представительство) государственного предприятия относится к сфере управления Государственной миграционной службы Украины.

В то же время с 23 апреля 2024 года зарубежными дипломатическими учреждениями Украины временно приостановлено совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

При этом все заявления о предоставлении консульских услуг, поданные до указанной даты, будут рассмотрены и проработаны зарубежными дипломатическими учреждениями Украины в полном объеме, в том числе поданные до 23.04.2024 заявления на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Как известно, для того чтобы оформить загранпаспорт при пребывании за границей, есть два варианта, куда можно обратиться с этим вопросом:

В дипломатическое учреждение Украины. Дипломатические учреждения – в сфере управления Министерства иностранных дел (МИД).

Центр обслуживания граждан «Паспортный сервис» в Варшаве, Кракове, Гданьске, Вроцлаве, Стамбуле, Праге, Братиславе, Берлине, Кельне, Мюнхене, Валенсии, Мадриде и Милане. Эти центры входят в сферу ГП «Документ», которое, в свою очередь, входит в сферу управления Государственной миграционной службы (ГМС).

Ранее в ответе ГП «Документ» на запрос «Судебно-юридической газеты» отметило, что с момента вступления в силу постановления Кабмина №443 от 23 апреля 2024 года получение паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданами мужского пола от 18 до 60 лет осуществляется только в территориальном подразделении Государственной миграционной службы на территории Украины.

В то же время есть исключения. В частности, лица с инвалидностью, которые включены в п. 2-1 Правил пересечения государственной границы, имеют возможность получить услугу при наличии удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, или пенсионного удостоверения, или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи, в которых указана группа и причину инвалидности или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Получение паспорта для выезда за границу будет осуществляться в соответствии с разработанным и утвержденным механизмом реализации постановления КМУ 443 от 23 апреля 2024 года.

Зарубежные подразделения ГП «Документ» будут работать в штатном режиме после налаживания технических процессов и с учетом новых требований законодательства.

Также мы сообщали, что паспортные сервисы ГП «Документ» за границей возобновили выдачу готовых документов. Впрочем, пока в тестовом режиме.

Выдача будет происходить в первую очередь социально уязвимым категориям граждан и после получения SMS сообщения о готовности паспортов для выдачи.

Ранее Министерство иностранных дел решило развенчать мифы и объяснить факты решения о временной приостановке приема новых заявлений о предоставлении консульских услуг для мужчин за рубежом.

Также напомним, что 10 мая 2024 года истекает срок реализации экспериментального проекта по одновременному оформлению (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмену паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Автор: Наталья Мамченко

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