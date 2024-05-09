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Сбежал со службы и пел песни об уклонистах: на Франковщине задержали дезертира

15:17, 9 мая 2024
В Ивано-Франковской области задержали мужчину, который сбежал со службы и хвастался об этом в видео.
Сбежал со службы и пел песни об уклонистах: на Франковщине задержали дезертира
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В Ивано-Франковской правоохранители задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, который хвастался, что не вернется на службу и подстрекал к бегству других военных. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

В Бюро отмечают, что фигурант проходил службу в одной из воинских частей, которая находится на фронте на Юге Украины. Он получил ежегодный отпуск и отправился домой в Ивано-Франковскую область.

С дома военнослужащий начал сообщать через мессенджеры, что не собирается возвращаться на службу и даже спел на видео одну из песен об уклонистах, которые распространяет вражеская пропаганда. Это видео он послал побратимам на фронт, добавили в ГБР.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении в дезертирстве (ч. 4. ст. 408 УК Украины). Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла закон о заочных штрафах за нарушение военного учета до 25,5 тысяч грн.

Кроме того, штрафы для бизнеса за игнорирование распоряжений ТЦК подняли до 59,5 тысяч грн.

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