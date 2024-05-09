Дело заказного убийства: Коломойского оставили под стражей без возможности залога

Игорю Коломойскому избрали меру пресечения по делу о заказном убийстве в виде содержания под стражей до 7 июля.

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Бизнесмена Игоря Коломойского, которого подозревают в причастности к организации заказного убийства адвоката, оставят под стражей до 7 июля без возможности выкупа залога. Такое решение принял Печерский районный суд Киева. Об этом сообщают СМИ.

В рамках других уголовных дел Коломойскому также продлили меру пресечения 22 апреля. Тогда его оставили под арестом с возможностью выйти под залог, размер которого составлял 1,96 миллиарда гривен.

Следствие считает, что в 2003 году бизнесмен заказал покушение на директора украинско-американской Консалтинговой компании "Фарго" Сергея Карпенко. Офис генпрокурора проводит "неотложные следственные действия", чтобы разоблачить всех причастных к этому преступлению.

Напомним, Киевский апелляционный суд оставил Игоря Коломойского под стражей до 2 июня.

Также мы сообщали, что Коломойскому объявлено новое подозрение.

Суд избрал Коломойскому меру пресечения — содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога.

Напомним, Коломойский передал корпоративные права на 1+1 Media в управление трудовому коллективу на 5 лет.

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