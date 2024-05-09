Справа замовного вбивства: Коломойського залишили під вартою без можливості застави

Бізнесмена Ігоря Коломойського, якого підозрюють у причетності до організації замовленого вбивства адвоката, залишать під вартою до 7 липня без можливості викупу застави. Таке рішення ухвалив Печерський районний суд Києва. Про це повідомляють ЗМІ.
В рамках інших кримінальних справ Коломойському також продовжили запобіжний захід 22 квітня. Тоді його залишили під арештом з можливістю вийти під заставу, розмір якої становив 1,96 мільярда гривень.
Слідство вважає, що у 2003 році бізнесмен замовив замах на директора українсько-американської Консалтингової компанії «Фарго» Сергія Карпенка. Офіс генпрокурора проводить «невідкладні слідчі дії», щоб викрити всіх причетних до цього злочину.
Нагадаємо, що Київський апеляційний суд залишив Ігоря Коломойського під вартою до 2 червня.
Також ми повідомляли, що Коломойському оголошено нову підозру.
Також суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою із можливістю внесення застави.
Нагадаємо, Коломойський передав корпоративні права на 1+1 Media в управління трудовому колективу на 5 років.
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