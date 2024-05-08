Коломойському повідомили ще одну підозру — в організації замовного вбивства

Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній.

Фото: lb.ua

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Відомому бізнесмену, підозрюваному в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом, повідомлено про підозру у вчиненні ще одного злочину, пов’язаного з організацією замовного вбивства. Про це повідомила пресслужба ОГП.

У відомстві не називають прізвища, але, за даними ЗМІ, мова йде про Ігоря Коломойського.

За даними слідства, підозрюваний, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

У ОГП зазначають, що для реалізації злочинних намірів підозрюваний залучив членів банди, яка «спеціалізувалась» на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи фізичну розправу з конкурентами.

«Члени банди здійснили напад на директора однієї з юридичних компаній, нанісши йому удари та ножові поранення в життєво важливі органи. Водночас, цей злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від волі членів банди», - пишуть у ОГП.

Наразі прокурори та слідчі здійснюють невідкладні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на викриття усіх осіб, причетних до скоєння злочину.

Підозрюваний бізнесмен перебуває під вартою.

Нагадаємо, що Київський апеляційний суд залишив Ігоря Коломойського під вартою до 2 червня.

Також ми повідомляли, що Коломойському оголошено нову підозру.

Також суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Нагадаємо, Коломойський передав корпоративні права на 1+1 Media в управління трудовому колективу на 5 років.

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