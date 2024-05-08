Коломойскому сообщили еще одно подозрение – в организации заказного убийства

Игорю Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства директора одной из юридических компаний.

Фото: lb.ua

Известному бизнесмену, подозреваемому в легализации имущества, полученного мошенническим путем, сообщено о подозрении в совершении еще одного преступления, связанного с организацией заказного убийства. Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

В ведомстве не называют фамилию бизнесмена, но, по данным СМИ, речь идет об Игоре Коломойском.

По данным следствия, подозреваемый, действуя по мотивам личной мести, заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

В ОГП отмечают, что для реализации преступных намерений подозреваемый привлек членов банды, «специализирующейся» на совершении тяжких и особо тяжких преступлений, включая физическую расправу с конкурентами.

«Члены банды совершили нападение на директора одной из юридических компаний, нанеся ему удары и ножевые ранения в жизненно важные органы. В то же время это преступление не было доведено до конца по причинам, которые не зависели от воли членов банды», - пишут в ОГП.

В настоящее время прокуроры и следователи совершают безотлагательные следственные и процессуальные действия, направленные на разоблачение всех лиц, причастных к совершению преступления.

Подозреваемый бизнесмен находится под стражей.

Напомним, Киевский апелляционный суд оставил Игоря Коломойского под стражей до 2 июня.

Также мы сообщали, что Коломойскому объявлено новое подозрение.

Суд избрал Коломойскому меру пресечения — содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога.

Напомним, Коломойский передал корпоративные права на 1+1 Media в управление трудовому коллективу на 5 лет.

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