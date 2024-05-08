Литва планирует отказывать украинским мужчинам в проживании

Литва рассматривает возможность отказа в проживании мужчинам из Украины, которые уклоняются от военной службы.

Источник фото: ukrinform

Литва рассматривает возможность отказа в предоставлении вида на жительство мужчинам из Украины, которые отказываются от военной службы. Об этом сообщила премьер-министр страны Ингрида Шимоните, цитируя Financial Times.

"Мы не будем организовывать депортацию или искать украинских мужчин в стране, потому что это было бы незаконно", - подчеркнула Шимоните.

Она также отметила, что Европейский Союз гарантирует им защиту до марта 2025 года. Однако лицам, которые Киев определит как уклонистов от призыва на военную службу, может быть отказано в постоянном проживании в Литве.

Премьер-министр Литвы подчеркнула, что ее страна хочет помочь Украине, чтобы обеспечить обновление вооруженных сил и предоставить возможность отдохнуть тем, кто длительное время участвовал в боевых действиях.

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