Как подать заявление о предоставлении социальной услуги ухода на дому онлайн: алгоритм действий

Чтобы подать заявление о предоставлении соцуслуги ухода на дому, необходимо сделать несколько шагов.

Украинцам напомнили, как подать заявление о предоставлении социальной услуги по уходу на дому онлайн. Об этом сообщила Донецкая областная государственная администрация.

Потерпевшие на производстве, которым определена потребность в специальном медицинском уходе и/или постоянном постороннем уходе, и/или бытовом обслуживании, для получения ежемесячной денежной компенсации за предоставление социальной услуги по уходу на дому членом их семьи (другими лицами) могут подать заявление о предоставлении соответствующей социальной услуги через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для этого необходимо предпринять следующие шаги:

- авторизироваться на вебпортале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

- в разделе «Коммуникации по ПФУ» выбрать опцию «Заявление о предоставлении социальной услуги» и ознакомиться с информацией во всплывающем окне;

- выбрать опцию «Заявление о предоставлении социальной услуги по уходу на дому членом семьи или другим лицом»;

- заполнить все обязательные поля онлайн-формы заявления, отмеченные звездочкой;

- добавить информацию о члене семьи или другом лице, которое будет осуществлять уход, нажав кнопку «Добавить»;

- во всплывающем окне заполнить обязательные поля и нажать «Сохранить»;

- выбрать (при необходимости) способ информирования по этапам обработки заявления;

- добавить скан-копии документов, подтверждающих право на получение избранных видов ухода (вывод врачебно-консультативной комиссии и/или медицинское заключение о способности к самообслуживанию и потребности в посторонней помощи, и/или выписка из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссией (справка к такому акту осмотра) и/или индивидуальная программа реабилитации лица с инвалидностью (в случае его составления));

- проверить внесенные данные, сформировать заявление, подписать его КЭП и нажать «Отправить в ПФУ».

Учитывайте требования к скан-копиям документов:

- производятся из оригиналов документов;

- должны быть цветными, четкими и читабельными;

- сохранены в форматах JPG или PDF;

- размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;

- названия должны соответствовать виду отсканированного документа.

Состояние рассмотрения заявления о предоставлении социальной услуги по уходу на дому можно пересмотреть в личном кабинете в разделе «Мои обращения» - «Статус обращения».

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