Как подать заявление о предоставлении социальной услуги ухода на дому онлайн: алгоритм действий

Украинцам напомнили, как подать заявление о предоставлении социальной услуги по уходу на дому онлайн. Об этом сообщила Донецкая областная государственная администрация.
Потерпевшие на производстве, которым определена потребность в специальном медицинском уходе и/или постоянном постороннем уходе, и/или бытовом обслуживании, для получения ежемесячной денежной компенсации за предоставление социальной услуги по уходу на дому членом их семьи (другими лицами) могут подать заявление о предоставлении соответствующей социальной услуги через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Для этого необходимо предпринять следующие шаги:
- авторизироваться на вебпортале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
- в разделе «Коммуникации по ПФУ» выбрать опцию «Заявление о предоставлении социальной услуги» и ознакомиться с информацией во всплывающем окне;
- выбрать опцию «Заявление о предоставлении социальной услуги по уходу на дому членом семьи или другим лицом»;
- заполнить все обязательные поля онлайн-формы заявления, отмеченные звездочкой;
- добавить информацию о члене семьи или другом лице, которое будет осуществлять уход, нажав кнопку «Добавить»;
- во всплывающем окне заполнить обязательные поля и нажать «Сохранить»;
- выбрать (при необходимости) способ информирования по этапам обработки заявления;
- добавить скан-копии документов, подтверждающих право на получение избранных видов ухода (вывод врачебно-консультативной комиссии и/или медицинское заключение о способности к самообслуживанию и потребности в посторонней помощи, и/или выписка из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссией (справка к такому акту осмотра) и/или индивидуальная программа реабилитации лица с инвалидностью (в случае его составления));
- проверить внесенные данные, сформировать заявление, подписать его КЭП и нажать «Отправить в ПФУ».
Учитывайте требования к скан-копиям документов:
- производятся из оригиналов документов;
- должны быть цветными, четкими и читабельными;
- сохранены в форматах JPG или PDF;
- размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;
- названия должны соответствовать виду отсканированного документа.
Состояние рассмотрения заявления о предоставлении социальной услуги по уходу на дому можно пересмотреть в личном кабинете в разделе «Мои обращения» - «Статус обращения».
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