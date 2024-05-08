ФЛП, которые призваны на военную службу, будут освобождать от платы за аренду госимущества

Правительство решило освободить от оплаты за аренду государственного и коммунального имущества физических лиц и ФЛП, призванных на военную службу.

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Правительство урегулировало вопрос оплаты за аренду государственного и коммунального имущества в период военного положения. Соответствующие изменения, разработанные Фондом государственного имущества в сотрудничестве с Минреинтеграции и другими ведомствами, были приняты на заседании 7 мая.

Так, внесены изменения в постановление КМУ от 27 мая 2022 года № 634 «Об особенностях аренды государственного и коммунального имущества в период военного положения».

В частности, как сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, было решено:

Освободить от арендной платы физических лиц и ФЛП, призванных на военную службу.

Прекратить начисление арендной платы арендаторам государственного и коммунального имущества, расположенного на территориях активных боевых действий, территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы, или на временно оккупированных территориях в соответствии с Перечнем территорий, утвержденного приказом Минреинтеграции от 22 декабря 2022 года № 309 (с изменениями).

Разрешить коммунальным предприятиям, которые полностью или частично финансируются за счет местного бюджета, аренду государственного имущества без проведения аукциона для целей обустройства общежитий для ВПЛ по цене 1 гривна за 1 квадратный метр площади.

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