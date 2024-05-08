AstraZeneca отзывает по всему миру свою вакцину против COVID-19

AstraZeneca прекратила производство вакцины, в частности, Vaxzevria.

Источник фото: The Guardian

Фармацевтический гигант AstraZeneca заявил об отзыве своей вакцины против COVID-19 во всем мире из-за "избытка доступных обновленных вакцин" после окончания пандемии. Эту информацию предоставила агентству Reuters.

Кроме того, компания также сообщила, что будет продолжать отзывать лицензии на продажу своей вакцины Vaxzevria в Европе.

Представители AstraZeneca заявили, что после начала пандемии было разработано несколько других вариантов вакцин против COVID-19, что привело к избытку доступных вакцин. Это привело к снижению спроса на Vaxzevria, которая теперь прекратила производиться и поставляться на рынок.

В Европейском Союзе вакцину больше нельзя использовать после того, как AstraZeneca добровольно отозвала свое "маркетинговое разрешение". Заявка на отзыв вакцины была подана 5 марта и вступила в силу с 7 мая.

Ранее AstraZeneca впервые в суде признала редкий побочный эффект своей вакцины.

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