AstraZeneca відкликає по всьому світу свою вакцину проти COVID-19

AstraZeneca припинила виробництво вакцини, зокрема, Vaxzevria.

Джерело фото: The Guardian

Фармацевтичний гігант AstraZeneca заявив про відкликання своєї вакцини проти COVID-19 у всьому світі через «надлишок доступних оновлених вакцин» після закінчення пандемії. Цю інформацію надала агентству Reuters.

Крім того, компанія також повідомила, що буде продовжувати відкликати ліцензії на продаж своєї вакцини Vaxzevria в Європі.

Представники AstraZeneca заявили, що після початку пандемії було розроблено кілька інших варіантів вакцин проти COVID-19, що призвело до надлишку доступних вакцин. Це призвело до зниження попиту на Vaxzevria, яка тепер припинила вироблятися і поставлятися на ринок.

У Європейському Союзі вакцину більше не можна використовувати після того, як AstraZeneca добровільно відкликала свій «маркетинговий дозвіл». Заявка на відкликання вакцини була подана 5 березня і набула чинності з 7 травня.

Раніше AstraZeneca вперше в суді визнала рідкісний побічний ефект своєї вакцини.

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