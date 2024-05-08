Голова НБУ Андрій Пишний назвав ціну скасування валютних обмежень

За словами голови Нацбанку Андрія Пишного, валютна лібералізація коштуватиме Україні близько 5-5,5 млрд доларів.

Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що останній пакет скасування валютних обмежень, який було запроваджено Національним банком на початку травня, буде коштувати країні близько 5-5,5 млрд доларів. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Пакет валютної лібералізації, який був ухвалений, матиме відповідну ціну. Ми розраховуємо, що це буде на рівні близько 5-5,5 млрд дол. Однак говорити про те, що це будуть непродуктивні кошти, які відповідним чином можуть бути використані для валютної лібералізації неправильно», - сказав він.

Пишний зазначив, що важливо, щоб цю валютну лібералізацію український бізнес використав максимально ефективно.

«Ми будемо дуже уважно моніторити увесь рух капіталу та наполягати на тому, щоб будь-який рух капіталу був продуктивним для України», - сказав Пишний.

За його словами, ця валютна лібералізація й цей етап валютної лібералізації вже враховані в новому та оновленому макропрогнозі, який НБУ опублікував на минулому тижні.

«Цей макропрогноз передбачає, що за умови проведення валютної лібералізації в тому обсягу, який ми презентуємо, наші золотовалютні резерви на кінець року залишаться приблизно на тих самих рівнях й параметрах», - додав голова Нацбанку.

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