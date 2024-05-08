Глава НБУ Андрей Пышный назвал цену отмены валютных ограничений

По словам главы Нацбанка Андрея Пышного, валютная либерализация будет стоить Украине около 5-5,5 млрд долларов.

Глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что последний пакет отмены валютных ограничений, введенный Национальным банком в начале мая, будет стоить стране около 5-5,5 млрд долларов. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Принятый пакет валютной либерализации будет иметь соответствующую цену. Мы рассчитываем, что это будет на уровне около 5-5,5 млрд долларов. Однако говорить о том, что это будут непроизводительные средства, которые должным образом быть использованы для валютной либерализации неправильно», - сказал он.

Пышный отметил, что важно, чтобы эту валютную либерализацию украинский бизнес использовал максимально эффективно.

«Мы будем очень внимательно мониторить все движение капитала и настаивать на том, чтобы любое движение капитала было продуктивным для Украины», - сказал Пышный.

По его словам, эта валютная либерализация и этот этап валютной либерализации уже учтены в новом и обновленном макропрогнозе, который опубликовал НБУ на прошлой неделе.

«Этот макропрогноз предполагает, что при условии проведения валютной либерализации в том объеме, который мы представляем, наши золотовалютные резервы на конец года останутся примерно на тех же уровнях и параметрах», - добавил глава Нацбанка.

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