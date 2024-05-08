Не за месяц, а за дни – в Минобороны объяснили, как будут насчитываться 70 тысяч грн военным на передовой

По словам заместительницы министра обороны, доплата 70 тысяч грн военным на передовой – это не замена 100 тысяч «боевых», а дополнительная выплата.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров утвердил дополнительное финансовое вознаграждение военным в размере 70 тысяч гривен. По словам заместительницы министра обороны Украины Натальи Калмыковой, 70 тысяч гривен – это не замена 100 тысяч «боевых», а дополнительная выплата для тех, кто находится на передовой. Об этом она сказала в блиц-интервью «Укринформу».

Замминистра объясняет, что их получают военнослужащие Вооруженных Сил, Нацгвардии, СБУ, ГУР, Госпогранслужбы, Службы спецсвязи, Государственной специальной службы транспорта, а также полицейские.

Эта выплата предусмотрена именно для тех, кто непосредственно находится на линии столкновения с врагом. Получать ее смогут те, кто выполняет боевые или специальные задания в первом эшелоне обороны или наступления на расстоянии до ротного опорного пункта включительно.

Также на нее могут рассчитывать те, кто выполняет боевые задания между позициями Сил обороны Украины и агрессора, на оккупированных россией территориях, а также на территории врага», – отмечает Калмыкова.

Однако, подчеркивает она, есть нюанс.

«"Боевые" выплачиваются ежемесячно, а сумма выплаты зависит от количества дней, во время которых выполнялись задачи, поэтому по выплате 70 тысяч формулировка в постановлении Кабмина другая: "за каждые 30 дней (суммарно вычисленных) выполнения таких задач". То есть, к конкретному месяцу эта выплата не привязана, а выплачивать ее должны тогда, когда будет суммарно 30 дней выполнения задач», - пояснила заместитель министра обороны.

Ранее стало известно, что Минобороны запустило онлайн-калькулятор денежного довольствия военнослужащих ВСУ.

Как писала «Судебно-юридическая газета» ранее, Кабинет Министров Украины обновил систему выплат военнослужащим, которые находятся на передовой. По словам спикера Министерства обороны старшего лейтенанта Дмитрия Лазуткина, теперь воины, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, будут иметь право на повышенные выплаты.

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