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ФОПів, які призвані на військову службу, звільнятимуть від плати за оренду держмайна

13:02, 8 травня 2024
Уряд вирішив звільнити від оплати за оренду державного та комунального майна фізичних осіб та ФОП, призваних на військову службу.
ФОПів, які призвані на військову службу, звільнятимуть від плати за оренду держмайна
Джерело фото: Depositphotos
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Уряд врегулював питання оплати за оренду державного та комунального майна у період воєнного стану. Відповідні зміни, які були розроблені Фондом державного майна у співпраці з Мінреінтеграції та іншими відомствами, було ухвалено на засіданні 7 травня.

Так, внесено зміни до постанови КМУ від 27 травня 2022 року № 634 «Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану».

Зокрема, як повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, було вирішено:

  • Звільнити від орендної плати фізичних осіб та ФОП, призваних на військову службу.
  • Припинити нарахування орендної плати орендарям державного та комунального майна, розташованого на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, або на тимчасово окупованих територіях відповідно до Переліку територій, затвердженого наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року № 309 (зі змінами).
  • Дозволити комунальним підприємствам, які повністю або частково фінансуються за рахунок місцевого бюджету, оренду державного майна без проведення аукціону для цілей облаштування гуртожитків для ВПО за ціною 1 гривня за 1 квадратний метр площі.

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