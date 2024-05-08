Як подати заяву про надання соціальної послуги догляду вдома онлайн: алгоритм дій

Щоб подати заяву про надання соцпослуги догляду треба зробити декілька кроків.

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Українцям нагадали, як подати заяву про надання соціальної послуги догляду вдома онлайн. Про це повідомила Донецька обласна державна адміністрація.

Потерпілі на виробництві, яким визначено потребу в спеціальному медичному догляді та/або постійному сторонньому догляді, та/або побутовому обслуговуванні, для одержання щомісячної грошової компенсації за надання соціальної послуги догляду вдома членом їх сім’ї (іншими особами) можуть подати заяву про надання відповідної соціальної послуги через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для цього необхідно здійснити наступні кроки:

- авторизуватися на вебпорталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

- у розділі «Комунікації з ПФУ» обрати опцію «Заява про надання соціальної послуги» та ознайомитися з інформацією у спливаючому вікні;

- обрати опцію «Заява про надання соціальної послуги догляду вдома членом сім’ї або іншою особою»;

- заповнити всі обов’язкові поля онлайн-форми заяви, позначені зірочкою;

- додати інформацію про члена сім’ї або іншу особу, яка здійснюватиме догляд, натиснувши кнопку «Додати»;

- у спливаючому вікні заповнити обов’язкові поля та натиснути «Зберегти»;

- обрати (у разі потреби) спосіб інформування за етапами обробки заяви;

- додати скан-копії документів, які підтверджують право на отримання обраних видів догляду (висновок лікарсько-консультативної комісії та/або медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі, та/або виписка з акта огляду медико-соціальною експертною комісією (довідка до такого акта огляду), та/або індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складення));

- перевірити внесені дані, сформувати заяву, підписати її КЕП та натиснути «Відправити до ПФУ».

Враховуйте вимоги до скан-копій документів:

- виготовляються з оригіналів документів;

- мають бути кольоровими, чіткими та читабельними;

- збережені у форматах JPG або PDF;

- розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 МБ;

- назви мають відповідати виду відсканованого документа.

Стан розгляду заяви про надання соціальної послуги догляду вдома можна переглянути в особистому кабінеті в розділі «Мої звернення» - «Статус звернення».

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