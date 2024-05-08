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Литва планує відмовляти українським чоловікам у проживанні

12:20, 8 травня 2024
Литва розглядає можливість відмови у проживанні чоловікам з України, які ухиляються від військової служби.
Литва планує відмовляти українським чоловікам у проживанні
Джерело фото: ukrinform
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Литва розглядає можливість відмови в наданні посвідки на проживання чоловікам з України, які відмовляються від військової служби. Про це повідомила прем'єр-міністр країни Інгріда Шимоніте, цитуючи Financial Times.

«Ми не будемо організовувати депортацію або шукати українських чоловіків у країні, тому що це було б не законно», - наголосила Шимоніте.

Вона також зазначила, що Європейський Союз гарантує їм захист до березня 2025 року. Однак особам, які Київ визначить як ухильників від призову до військової служби, може бути відмовлено у постійному проживанні в Литві.

Прем'єр-міністр Литви підкреслила, що її країна хоче допомогти Україні, щоб забезпечити оновлення збройних сил та надати можливість відпочити тим, хто тривалий час брав участь у бойових діях.

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