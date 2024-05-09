В Офісі Президента хочуть розробити нову Концепцію розвитку системи правосуддя – на 2024-2026 роки

А з представниками бізнесу в Офісі Президента обговорили питання створення Вищого адміністративного суду та кадрові проблеми Верховного Суду.

Джерело фото - Facebook Ірини Мудрої

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Заступник керівника Офісу Президента Ірина Мудра 8 травня повідомила, що в Офісі Президента розпочато роботу над розробкою Концепції розвитку системи правосуддя на 2024-2026 роки.

При цьому, на відміну від багатьох попередніх планів та концепцій, на цей раз планується встановити чіткий KPI (ключові показники ефективності).

В той же день, під час зустрічі з представниками Американської торговельної палати, Ірина Мудра обговорила низку питань, пов’язаних з діяльністю судової влади.

Зокрема, мова йшла про утворення Вищого адміністративного суду, який буде розглядати спори з центральними органами виконавчої влади, НАБУ, НАЗК, НБУ тощо, а також про кадрові проблеми у судовій владі.

Також в Офісі Президента планують звернути увагу на кадрове забезпечення судів в цілому та Верховного Суду зокрема.

Крім того, обговорювалася ситуація з конкурсами на посади суддів Вищого антикорупційного суду та Конституційного Суду України.

Зазначимо, що 11 червня 2021 року Президент затвердив «Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки». Втім у значній мірі виконати завдання, визначені у Стратегії, з різних причин не вдалося.

Нагадаємо, що 8 травня Президент вперше з лютого 2022 року підписав укази про призначення 114 суддів.

Також «Судова-юридична газета» повідомляла про пріоритети Офісу Президента в питаннях реалізації судової реформи.

Автор В’ячеслав Хрипун

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