Втік зі служби та співав пісні про ухилянтів: на Франківщині затримали дезертира

У Івано-Франківській області затримали чоловіка, який втік зі служби та вихвалявся про це у відео.

У Івано-Франківській правоохоронці затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який вихвалявся, що не повернеться на службу та підбурював до втечі інших військових. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

У Бюро зазначають, що фігурант проходив службу в одній з військових частин, яка наразі знаходиться на фронті на Півдні України. Він отримав щорічну відпустку та поїхав додому в Івано-Франківську область.

З дому військовослужбовець почав повідомляти через месенджери, що не збирається повертатися на службу і навіть заспівав на відео одну з пісень про ухилянтів, які поширює ворожа пропаганда. Це відео він надіслав побратимам на фронт, додали у ДБР.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у дезертирстві (ч. 4. ст. 408 КК України). Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше ми писали, що Верховна Рада прийняла закон про заочні штрафи за порушення військового обліку до 25,5 тисяч грн.

Крім того, штрафи для бізнесу за ігнорування розпоряджень ТЦК підняли до 59,5 тисяч грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.