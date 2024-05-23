Верховная Рада одобрила засекречивание судебных решений в Реестре – дальше могут закрыть доступ к делам о мобилизации

Ко второму чтению предлагается внести поправки, по которым из публичной части Реестра судебных решений изымут решения по делам о военнообязанных и военнослужащих – практика по мобилизации станет закрытой для общественности.

Вскоре практика судов по мобилизации и исполнению воинского долга может быть закрыта для общественности. Соответствующий законопроект №7033-д авторства главы Комитета ВР Дениса Маслова 23 мая приняла в первом чтении Верховная Рада.

Законопроект №7033-д предлагает закрывать отдельные сведения в Едином государственном реестре судебных решений «в связи с чувствительностью этой информации в условиях войны».

Также авторы законопроекта предлагают предоставить суду право дополнительно определить соответствующую информацию не подлежащей разглашению (опубликованию), в случае, если разглашение отдельной информации по убеждению суда «может повредить безопасности». То есть, суд сам сможет решать, какие решения следует исключить из публичного доступа.

По данным членов Комитета, ко второму чтению предлагается закрыть в Реестре также и отдельные виды судебных решений, касающиеся санкций за неисполнение воинского долга.

В заключении Комитета отмечено, что «члены Комитета считают, что при подготовке ко второму чтению законопроекта №7033-д есть необходимость в применении статьи 116 Регламента в части положений, касающихся изменений, внесенных Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и военного учета». То есть, законом об усилении мобилизации, который вступил в силу 18 мая.

Интересно, что законопроект Дениса Маслова предполагает, что в текстах судебных решений должно быть закрыто наименование объектов критической инфраструктуры. А туда входят, например, избирательные комиссии, СМИ, суды и органы государственной власти.

Следовательно, если речь будет идти, например, об избирательном споре, то узнать, кто с кем судился, будет невозможно.

В целом, к перечню объектов критической инфраструктуры относится неопределенное число объектов. Согласно Постановлению Кабинета Министров от 16.12.22 №1384, которое определяет Порядок отнесения объектов к критической инфраструктуре, к числу таких объектов могут относиться:

• объекты, занимающиеся организацией подготовки и проведения выборов и референдумов,

• органы государственной власти и местного самоуправления,

• средства массовой информации,

• суды,

• органы, отвечающие за пенсионное обеспечение, социальное страхование и социальные услуги,

• рынок небанковских финансовых услуг, рынок платежных услуг и т.д.

Возникает вопрос, должны ли в таком случае закрывать и название суда, вынесшего судебное решение, ведь он тоже может входить в перечень объектов критической инфраструктуры?

Если следовать логике законодателя, то из Реестра должны исчезнуть и наименования государственных органов.

Также законопроект 7033-д расширяет список решений суда, доступ к которым «отсрочивается». К нему добавлены постановления об аресте имущества и временном доступе к вещам и документам.

Кроме того, предусмотрено, что как доступ граждан, так и доступ государственных органов (имеющих полный доступ к Реестру судебных решений) к определениям об аресте имущества и временном доступе к вещам и документам, об отказе в удовлетворении ходатайства об аресте имущества и о временном доступе к аресту вещей и документов, о разрешении на обыск жилья или иного владения лица, о разрешении на проведение негласного следственного (розыскного) действия и т.п. обеспечивается через год после внесения таких постановлений в Реестр.

В общем, проект выписан достаточно пространно. С учетом того, что, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Высший совет правосудия отмежевался от вопроса определения критериев, по которым следует изымать из публичного доступа тексты судебных решений, хотя с соответствующим письмом к нему обращалась ГСА, возникает вопрос, как администратор Реестра – ГП «Информационные судебные системы» вообще будет выполнять новый закон.

Ведь пока Реестр не предусматривает возможности закрыть все нужные решения по «одному мановению руки» и скорее представляет собой «свалку» документов.

Как отмечало ранее в своем обращении Transparency International Ukraine, этим же законопроектом планируется предоставить судьям право произвольно изымать из судебного реестра информацию по решениям по делам, рассмотренным в открытом заседании, что противоречит общему принципу гласности судебного процесса и несет коррупционные риски.

«Ограничение доступа к судебным решениям отбросит Украину на десятки лет назад в демократическом продвижении – до уровня России и Беларуси – и будет представлять опасность для дальнейшего процесса интеграции в Европейский Союз. Пока народные депутаты Украины планируют непропорционально ограничить украинцев свободно получать информацию, которая представляет значительный общественный интерес, в частности о решениях, доказательствах по делам, а также о лицах, обвиняемых и осужденных за совершение этих преступлений», - отмечалось в обращении.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.