Стріляв у людей, які плили у човні: на Одещині покарали зловмисника за вбивство з хуліганських мотивів

Стрілянина фігуранта призвела до загибелі людини.

В Одеській області засудили чоловіка за вбивство з хуліганських мотивів. Про це інформує Кілійський районний суд Одеської області.

Як повідомляється, 29 травня колегія суддів Кілійського районного суду Одеської області розглянула кримінальне провадження відносно громадянина В., який обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 7 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

У травні 2023 року громадянин В., перебуваючи на мосту, що розташований біля с. Червоний Яр, Ізмаїльського району, Одеської області в напрямку с. Приозерне, Ізмаїльського району, Одеської області, привселюдно, демонстративно, з мотивів явної неповаги до суспільства, проявляючи особливу зухвалість, з хуліганських мотивів, тобто безпричинно, умисно взяв до рук пневматичну зброю, після чого здійснив один прицільний постріл в людей, які плили у човні по водоймі, в результаті чого спричинив потерпілому, сліпе кульове поранення грудної клітки з множинними травмами внутрішніх органів, у зв’язку з чим той помер в короткий проміжок часу після поранення.

В ході розгляду справи, обвинувачений свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, не визнав.

Колегія суддів, заслухавши позицію прокурора, доводи обвинуваченого та його адвоката, повно та всебічно дослідивши матеріали кримінального провадження, визнала винним громадянина у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 7 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, та на підставі цього закону йому призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.