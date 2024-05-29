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Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки університету

13:17, 29 травня 2024
Ірину Фаріон поновлять на посаді професорки в університеті та виплатять зарплату за вимушений прогул.
Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки університету
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У середу, 29 травня, Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки. Про це повідомило «Суспільне».

Також зазначається, що суд постановив стягнути на користь науковиці середній заробіток за період вимушеного прогулу — 123 927 гривень.

Постанова апеляційного суду ще може бути оскаржена у Верховному Суді. Представник «Львівської політехніки» заявив, що очікує на повний текст рішення, а тоді будуть думати про наступні кроки.

Раніше Галицький районний суд Львова відмовив у задоволенні позову мовознавиці Ірини Фаріон до Національного університету «Львівська політехніка» про поновлення її на посаді професорки кафедри української мови. 

Нагадаємо, ми писали, що Ірину Фаріон звільнили з університету «Львівська політехніка». Перед цим Фаріон жорстоко розкритикувала російськомовних воїнів "Азову".

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