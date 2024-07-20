$600 за то, чтобы выпустили за границу: в Винницкой области парень пытался «договориться» с пограничниками

Парень после отказа в пересечении границы решил «договориться» с пограничником и предложил взятку в размере 600 долларов.

Пограничники Могилев-Подольского отряда задержали 23-летнего киевлянина, пытавшегося подкупить их для незаконного пересечения границы. Об этом сообщила пресс-служба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что молодой человек направлялся в Молдову через пункт пропуска «Могилев-Подольский». В ходе проведения мероприятий паспортного контроля выяснилось, что у него отсутствуют военно-учетные документы, предоставляющие право выезда за границу. После отказа в пересечении границы юноша решил «договориться» с пограничником и предложил взятку в размере 600 долларов США.

«Государственная пограничная служба Украины имеет нулевую толерантность к коррупции. По факту предложения неправомерной выгоды должностные лица сотрудники ВВВБ Госпогранслужбы проинформировали представителей Нацполиции», - заявили пограничники.

Ответственность за это правонарушение, предусмотренная ст. 369 УКУ «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

Фото: dpsu.gov.ua

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